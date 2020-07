“Vamos recuperar a confiança da economia e estabilidade social”

Apesar de a atual situação pandémica condicionar a rotina de residentes e forasteiros, quais são, no seu entender, as grandes mais valias do concelho para que quem cá vive e quem cá chega se possa sentir em segurança?

As mais-valias que Ponta Delgada apresenta nesta nova fase para o turismo e para quem cá reside remetem-nos para as nossas singularidades e para o trabalho que temos vindo a desenvolver: a não massificação social e a preservação da natureza.

Com a pandemia da Covid-19, as pessoas começaram a desfrutar ainda mais dos espaços e das atividades ao ar livre e de natureza. E, neste aspeto, Ponta Delgada tem imenso para oferecer.



Os nossos territórios oferecem experiências únicas, resultantes da combinação perfeita entre a natureza, a história, a cultura, a gastronomia, a tradição e, também, de um agradável cosmopolitismo, em qualquer época do ano.

Importa, todavia, que cada um faça a sua parte e respeite o novo protocolo social e as regras de higiene.



Sendo Ponta Delgada a principal porta de entrada na Região, como avalia os esforços que têm sido feitos para minimizar o impacto num setor determinante para a economia do concelho, como é o caso do Turismo?

Da parte da Câmara Municipal, temos feito tudo o que está ao nosso alcance para contribuir para a recuperação económica em geral.

A pensar nos negócios mais afetados com a quebra do turismo e da atividade cultural, entre outras medidas, criamos o Vale Restauração PDL, o programa Animar PDL, o programa (Re)Descobrir PDL, o Fique Por Dentro e o Vale Ler PDL.



A este conjunto de incentivos, acrescentamos um conjunto de isenções e deliberamos prorrogar por mais quatro meses, de junho a setembro, a isenção total das taxas municipais que foram suspensas de março a maio, nomeadamente as taxas relativas à ocupação de esplanadas e respetivos equipamentos.

Todos juntos, vamos conseguir recuperar a confiança da economia e a estabilidade da sociedade. Estamos ao lado dos nossos agentes e ao serviço dos nossos munícipes.

Que iniciativas tem desenvolvido a autarquia tendo por objetivo a retoma das atividades empresariais e a própria dinâmica social no concelho?

A nossa preocupação é evitar o desemprego e apoiar os mais carenciados, ou seja, todos aqueles que já viviam em precariedade e todos aqueles que, por força desta pandemia, ficaram ou vão ficar em situação vulnerável.

Assim, às medidas referidas anteriormente - e ainda no âmbito do Fundo Municipal de Emergência Empresarial para apoio a empresários individuais, micro empresas e pequenas empresas, em setores vulneráveis como restauração, comércio e serviços - posso acrescentar o apoio à reestruturação e inovação de empresas Pós COVID, o apoio à Associação dos profissionais de Táxi de Ponta Delgada, o Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo ou a campanha municipal de sensibilização pública para o consumo local, que vai arrancar ainda este mês.

Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para ajudar o nosso concelho a vencer esta fase difícil.



Para além disto, nos âmbitos social e cultural, promovemos o reforço das transferências financeiras para as 24 Juntas de Freguesia destinado a apoios sociais, reforçamos o apoio à habitação degradada, diversificamos o programa de apoio ao pagamento de rendas habitacionais, aderimos à Rede Solidária de Medicamento - Emergência COVID, criamos apoios extraordinários às associações culturais, apoiamos os profissionais da Cultura, entre muitas outras medidas.



Note-se que foram medidas apresentadas na sequência da auscultação aos diferentes parceiros sociais e económicos e tendo sempre como prioridade máxima as pessoas.

Que desafios destaca com estratégicos e estruturantes para concelho nos próximos tempos?



A área social (promoção da inclusão social), a recuperação da atividade económica, a gestão e a coesão territorial são os maiores desafios, ademais num período de pandemia. Continuaremos a dar o nosso melhor ao serviço dos nossos munícipes.