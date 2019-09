Em 2018, o Centro de Triagem Automatizado do Ecoparque da Ilha de São Miguel permitiu “encaminhar para a reciclagem mais de 4268 toneladas de plástico, metal, papel e cartão”.

Isso mesmo deu conta Rita Rebelo, técnica da MUSAMI, a empresa intermunicipal responsável pela administração global do sistema de gestão e tratamento de resíduos sólidos urbanos na maior ilha dos Açores.

A responsável explicava o objetivo e o funcionamento do Centro de Triagem do Ecoparque, em mais uma das rúbricas ‘3 R’s em 3 Minutos’, que, promovidas pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, têm vindo a ser transmitida pela rádio Açores-TSF, sensibilizando o público para práticas mais amigas do ambiente.

Todo o papel e cartão, plástico e metal separados em casa e recolhidos seletivamente são encaminhados para o Centro de Triagem Automatizado. Lá, e em pormenor, os resíduos passam por um novo processo de separação, de forma a identificar o material passível de ser enviado para as indústrias recicladoras.