O que é e como calcular a taxa de esforço no crédito habitação?

O que é a taxa de esforço?



A taxa de esforço ou Debt Service-to-Income (DSTI) é um indicador que permite às entidades financeiras avaliarem a capacidade dos clientes para cumprirem com as suas responsabilidades de crédito, nomeadamente de crédito habitação. Desta forma a entidade financeira consegue ter maior certeza de que o cliente consegue pagar a sua prestação, evitando o incumprimento e, acima de tudo, assegurando a manutenção da sua qualidade de vida. A taxa de esforço é, portanto, um elemento-chave para a aprovação do crédito habitação.





Qual é a taxa de esforço ideal no crédito habitação?



De acordo com as recomendações do Banco de Portugal a taxa de esforço não deverá ultrapassar os 50%, sendo ideal que esta se situe abaixo dos 40%.

Como calcular a taxa de esforço?



A taxa de esforço é calculada tendo em conta a totalidade dos rendimentos mensais do agregado familiar e o valor dos encargos com créditos (incluindo o valor da prestação de crédito habitação que se pretende contrair). O resultado é uma percentagem que permite perceber qual o valor dos rendimentos mensais que tem de ser destinada ao pagamento de despesas com créditos e que valor fica disponível para fazer face às despesas do dia-a-dia, como alimentação, luz, gás, água, telecomunicações, entre outras despesas.

Para calcular a taxa de esforço, basta utilizar a seguinte fórmula:

Encargos financeiros mensais fixos / Rendimento líquido mensal do agregado familiar X 100 = Taxa de esforço.

Exemplo:



Para um casal que tenha um rendimento mensal de 2000 € / mês, com um crédito automóvel de 100 € /mês e uma prestação mensal com o crédito habitação de 400 €, a taxa de esforço será de:

(100 + 500 / 2000) X 100 = 25%





Como melhorar a taxa de esforço?



Existem várias formas de melhorar a taxa de esforço, como:

• Reduzir os encargos com créditos, liquidando os valores em falta;

• Reforçar o valor de entrada inicial para comprar a nova casa (o que fará descer o valor do empréstimo e, consequentemente, o valor da prestação);

• Aumentar a receita do orçamento familiar (rentabilizando um hobbie ou renegociando o seu contrato de trabalho, por exemplo);

Ao ter uma taxa de esforço mais baixa, não só estará a garantir o seu bem-estar financeiro e a sua qualidade de vida, como também dará mais confiança à instituição financeira de que conseguirá cumprir com os seus compromissos de crédito e consequentemente, estará mais perto de ver o seu crédito habitação aprovado. Se procura crédito habitação, experimente o simulador de crédito habitação, sem qualquer custo ou compromisso.