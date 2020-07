Lagoa com saldo financeiro positivo de 848 mil euros

A Câmara Municipal de Lagoa apresentou um saldo financeiro positivo em 2018 claramente superior ao que havia registado oito anos antes, apontam os indicadores da Pordata, evidenciando uma melhoria a rondar os 848 mil euros.

Conforme informa o projeto de base de dados e estatística, o resultado financeiro da autarquia em 2018 cifrou-se nos 997 mil euros, quando em 2010 se havia ficado pelos 149 mil euros. As contas não são difíceis de fazer e o balanço orçamental, sete vezes maior do que o que se registava em 2010, explica-se pela diminuição das despesas e aumento das receitas.



Em oito anos, a autarquia elevou de 10 para 11 milhões de euros as receitas e cortou de 10,6 milhões para 9,9 milhões as despesas do município.

Com 14 687 habitantes, o concelho de Lagoa tem 68 idosos por cada 100 jovens, menos 89 idosos do que a média nacional, e conta com 2.444 alunos matriculados nos ensinos pré-escolar, básico e secundário.

Entre 2010 e 2018, o número de unidades turísticas do município duplicou – passando de cinco para dez, correspondendo ao ‘boom’ turístico que beneficiou o arquipélago no seu todo, a partir do momento em que os céus açorianos se abriram às companhias aéreas de baixo custo.



Desde então, o esforço da instituição-município tem sido colocado no sentido de continuar a projetar a Lagoa para um novo patamar de desenvolvimento, procurando gerar confiança nos investidores e catapultar as empresas locais, enquanto dirige atenções para a dinamização económica, social, desportiva, cultural e turística do concelho.

E o ímpeto camarário está a dar os seus frutos: a verdade é que a Lagoa, que tem um percurso de apenas 8 anos como cidade, pode orgulhar-se de se ter já tornado apetecível para empreendimentos como o Hospital Internacional dos Açores, Hilton Hotel, o Sul Spa & Villas e o White Exclusive Suites.

O contexto pandémico representa, com certeza, uma contrariedade para o ciclo positivo que a autarquia vinha a registar e o tecido empresarial da Lagoa, tal como qualquer cidade do mundo, não estará imune aos impactos negativos inerentes ao surto.

No âmbito de uma resposta à crise pandémica foram tomadas um conjunto de iniciativas por parte da autarquia no apoio às famílias e empresas e que se estima representar uma diminuição da receita orçamental na ordem dos quase 700 mil euros.



De qualquer forma, o município também é parceiro de uma iniciativa do NELAG - Núcleo de Empresários da Lagoa, com vista a atrair pessoas ao concelho neste período de época alta e que será anunciado em breve.