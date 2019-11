Orientada para a investigação em pescas, foram discutidos temas como a monitorização e avaliação dos recursos marinhos, literacia para os oceanos, socioeconomia das pescas, ordenamento do espaço marítimo e áreas marinhas protegidas.

Conferência reuniu mais de 80 convidados e 195 participantes de vários países do mundo para partilhar conhecimento e debater a “Governança dos Oceanos em Regiões Arquipelágicas”.

