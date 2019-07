Enquanto isso, qualquer um que entenda refrescar-se nas seis zonas balneares de Ponta Delgada sabe que pode desfrutar de vigilância durante o período de época balnear e que estas reúnem todas as condições necessárias para o acolhimento de pessoas com mobilidade reduzida.

Evitar levar plásticos para as praias e piscinas naturais e depositar os resíduos nos espaços de recolha que estão dotadas, são condições ‘sine qua non’ para que os banhistas possam continuar a usufruir da reconhecida qualidade das águas das zonas balneares de Ponta Delgada, contribuindo, ao mesmo tempo, para levar de vencido um problema ambiental que está a assolar o mundo.

Duas duras constatações que se puderam ouvir no programa ‘3 R’s em 3 minutos’ transmitido pela rádio Açores-TSF, tal como o apelo a um maior cuidado na utilização das zonas balneares por parte dos banhistas.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok