Vasco Cordeiro enaltece caráter científico da Estratégia de Combate à Pobreza

O presidente do Governo Regional destacou hoje, na Horta, o caráter científico e estrutural da Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social, assumindo a educação, o emprego e a saúde como as grandes prioridades na criação de condições para os Açores ultrapassarem estes fenómenos.

“O que aqui está proposto é o contributo, não apenas de quem faz da sua vida e do seu trabalho o combate à pobreza, mas também de quem faz da sua vida e do seu trabalho a análise e o estudo científico deste tipo de fenómenos”, assegurou Vasco Cordeiro, numa intervenção no plenário da Assembleia Legislativa e citado por uma nota do executivo açoriano.

Recorda a mesma nota que o Governo dos Açores apresentou, em dezembro, esta estratégia, com um horizonte temporal de 2018-2028, que assenta em quatro prioridades estratégicas, nomeadamente assegurar a todas as crianças e jovens, desde o início de vida, um processo de desenvolvimento integral e inclusivo, reforçar a coesão social na Região, promover uma intervenção territorializada e garantir o conhecimento adequado sobre o fenómeno da pobreza no arquipélago.

Ao nível do modelo de governação, a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social, além do Conselho Estratégico, prevê uma Comissão Científica, órgão a quem caberá o acompanhamento e aconselhamento científico das medidas e ações a implementar.

No debate parlamentar de hoje sobre esta matéria, o Presidente do Governo salientou que, até ao momento, ninguém colocou em causa a validade científica e a forma séria como esta Estratégia, que está em consulta pública até ao final do mês, foi elaborada.

“Podemos discordar das soluções, mas a forma séria como esta proposta de estratégia foi feita é inquestionável”, sublinhou Vasco Cordeiro, ao salientar a abordagem estrutural do Governo a esta matéria, com a aposta que coloca na educação, na saúde e no emprego.