Três franceses e um suíço entre os mortos

Três dos ocupantes da aeronave que hoje caiu em Tires, Cascais, eram franceses e o quarto era suíço, informou a Proteção Civil, acrescentando que o aparelho se dirigia para Marselha, em França.



Segundo o comandante do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, André Fernandes, os ocupantes eram todos "adultos".

A quinta vítima mortal encontrava-se no parque de descargas do supermercado LIDL, junto do qual caiu a aeronave, de matrícula suíça.

Há também quatro feridos ligeiros, por inalação de fumo. Três foram transportados para o hospital de Cascais e um foi assistido no local.

O dispositivo de socorro no local envolveu 90 operacionais, apoiados por 37 viaturas, acrescentou o responsável da Proteção Civil.

Além dos danos no supermercado, prosseguiu, registaram-se também danos no primeiro andar de uma habitação próxima do local.

Segundo André Fernandes, apesar de as operações se encontrarem já em rescaldo, decorriam também "buscas secundárias em imóveis afetados", para confirmar a inexistência de mais vitimas.

O supermercado encontrava-se, na altura do acidente, com alguns clientes, mas, segundo André Fernandes, as pessoas saíram do estabelecimento sem problemas de maior, depois de ativados os procedimentos de segurança.