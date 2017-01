"SMAS de Ponta Delgada emitem milhares de faturas erradas" é a manchete do Açoriano Oriental

A falha informática dos Serviços Municipalizados que levou à emissão de cerca de três mil faturas erradas em dezembro, com valores acima do devido, está em destaque no Açoriano Oriental de quarta-feira, 18 de janeiro de 2017.



O destaque fotográfico vai para uma descarga de 'cola' de cimento - clínquer - sob vento forte no Porto de Ponta Delgada, que danificou várias embarcações na marina. "Pescadores pedem ao Governo ativação do FundoPesca" é outro título do jornal.