PSD questiona governo sobre zona coberta no porto de Rabo de Peixe

Uma nota de imprensa do partido aprofunda que o requerimento entregue no parlamento açoriano, "explica que a construção de um telheiro no porto da vila de Rabo de Peixe é uma 'revindicação justa de todos os pescadores', sobretudo daqueles que trabalham noite dentro, em terra, na preparação das redes para a faina".



“Não obstante o facto de Rabo de Peixe estar dotado de um distinto porto de pesca, é nosso entendimento, e dos pescadores, que falta dotar aquele espaço de uma zona coberta, como acontece em outros portos da Região, para abrigar do vento, frio e chuva os profissionais que lá trabalham”, lê-se no documento.

Segundo o deputado social-democrata, Jaime Vieira, que é subscritor do requerimento, “não se entende que num porto de pescas com a dimensão e a dinâmica do porto de Rabo de Peixe não exista esta importante estrutura coberta para melhorar as condições de trabalho dos pescadores”.

“Tem o Governo regional conhecimento da falta de um espaço coberto, na área do porto de Rabo de Peixe, onde os pescadores possam proceder a todos os preparativos para a pesca abrigados das intempéries? Tem o Governo regional conhecimento da queixa dos pescadores de Rabo de Peixe relativamente às condições de trabalho naquele porto?”, são questões plasmadas no documento, das quais a nota do PSD faz eco.