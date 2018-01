III Concurso de sopas na Secundária da Ribeira Grande

Volta a ser a Equipa de Promoção de Saúde em Meio Escolar (EPSME) daquele estabelecimento de ensino a levar a efeito esta terceira edição do evento, que prossegue o objetivo de "sensibilizar toda a comunidade escolar, sobretudo os alunos, para a importância e benefícios das sopas".







A organização adianta em nota de imprensa que, este ano, as juntas de freguesia da Conceição, Lomba da Maia, Matriz, Porto Formoso, Ribeira Seca, Ribeirinha e Santa Bárbara irão participar no evento, tal como a Câmara Municipal da Ribeira Grande, a Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, a Santa Casa da Misericórdia do Divino Espírito Santo da Maia e a empresa Itáu.





A atividade é aberta aos alunos, professores e funcionários, que de forma gratuita poderão provar as diferentes sopas.