FLAD com workshops nos Açores destinados a empreendedoras

As ações de formação, que decorrem no âmbito do programa ‘Connect to Success' (C2S), "pretendem oferecer às empreendedoras novos conhecimentos e assinalar o regresso aos Açores do programa da FLAD destinado ao sucesso empresarial feminino", esclarece a FLAD, numa nota de imprensa enviada a este jornal.



Ambas as ilhas irão receber, também, uma sessão de networking da comunidade C2S durante a qual as empreendedoras poderão debater com a directora-executiva, Kim Sawyer, os desafios das suas empresas. Na ilha Terceira, a sessão tem lugar a 12 de Janeiro, às 18h, no Terceira Mar Hotel, e em São Miguel, no dia 15 de janeiro às 18h30, no LavaJazz Bar.

Estas atividades têm também como objetivo anunciar e promover o lançamento de dois componentes do C2S nos Açores durante o mês de Fevereiro: o Corporate Mentoring (na sua segunda edição) e o MBA/Masters Consulting Program (na primeira edição).

Segundo a mesma nota de imprensa, o programa de Corporate Mentoring procura dotar as empreendedoras de conhecimento que permitam o desenvolvimento dos seus negócios, juntando-as a uma equipa de mentores de uma empresa açoriana durante um ano.



Já o MBA/Masters Consulting oferece às empreendedoras a oportunidade de trabalhar com alunos de MBA do curso ‘MBA Master in Business Administration’ da Faculdade de Economia da Universidade dos Açores.



As iInscrições podem ser feitas até 26 de Janeiro em http://bit.ly/2CQzPXZ e http://bit.ly/2AEn51r.