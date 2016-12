Duas funcionárias do Fundo Regional de Apoio à Coesão e ao Desenvolvimento Económico detidas por indício de peculato

Na sequência de uma auditoria interna mandada instaurar, em 2016, pelo Conselho Diretivo do Fundo Regional de Apoio à Coesão e ao Desenvolvimento Económico, organismo público sob tutela da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, a vários processos administrativos, contabilísticos e financeiros foram detetadas irregularidades que podem configurar a prática de ilícitos criminais.



Face ao resultado dessa auditoria, foi apresentada queixa junto da Polícia Judiciária.



Na sequência da participação apresentada e das diligências das autoridades judiciais, e face ao indício de peculato, duas funcionárias da Secção Administrativa e Financeira deste Fundo foram segunda-feira detidas para interrogatório e demais averiguações que venham a ser consideradas necessárias pelas autoridades competentes.

Segundo as orientações recebidas da tutela, o Conselho Diretivo do Fundo Regional de Apoio à Coesão e ao Desenvolvimento Económico acompanhará o processo em curso, no sentido de também acautelar os interesses deste organismo e da Região.