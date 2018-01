BE questiona Governo sobre condições do 'zoo' da Povoação

Em face das "recorrentes denúncias, por parte de cidadãos residentes e cidadãos visitantes, relativamente à falta de condições do parque zoológico da Povoação", o Bloco de Esquerda (BE) enviou esta sexta-feira um requerimento ao Governo Regional que solicita informações sobre o licenciamento do parque, as inspeções realizadas e os registos dos animais.

É, de resto, o que o BE adianta num comunicado enviado a esta redação, no qual alerta também "para o desrespeito pelo bem-estar dos animais" e salienta "o impacto negativo" que poderão representar para a imagem da Região as "recorrentes denúncias", tendo em "conta a divulgação nacional e internacional, através das redes sociais, da situação" que se encontra no 'zoo povoacense'.



No mesmo documento, o partido faz eco das críticas e sinaliza que incidem essencialmente nos "espaços exímios" onde os animais são mantidos e no facto de o parque zoológico falhar para com os procedimentos de manutenção, condições de salubridade e de alimentação que lhe são exigidos.



Por essa razão, o BE Açores é levado a crer que "as normas para o licenciamento, acompanhamento técnico e veterinário, bem como para as condições de detenção de animais selvagens não têm sido cumpridas no Parque Zoológico da Povoação", pode ler-se



Além das perguntas efetuadas ao Governo, o BE solicita ainda o acesso aos relatórios dos atos inspetivos efetuados ao parque zoológico da Povoação, bem como cópias dos registos dos animais que lá vivem.