Associação reivindica fecho do 'zoo' da Povoação com mupi na Avenida

A Associação Vegana dos Açores passou das palavras aos actos e decidiu colocar uma reivindicação num 'mupi' da avenida Infante Dom Henrique, em Ponta Delgada, que reforça o apelo ao encerramento do parque zoológico da Povoação e visa sensibilizar a população para essa mesma questão.

"Diz não ao Zoo da Povoação!" e ao "cativeiro de animais!", é o que se pode ler no topo daquele painel informativo urbano, que apresenta a meio a imagem de um primata. Já na parte inferior, segue plasmada a seguinte frase de sensibilização: "para nós são cinco minutos de entretenimento, para eles uma vida na prisão!"

Num comunicado enviado a este jornal, a direção daquela associação refere que "já em dezembro enviou uma carta formal" aos presidentes de Câmara Municipal e da Junta da Freguesia da Povoação a solicitar o encerramento daquele espaço.

Aprofunda a mesma direção que a proposta da Associação Vegana dos Açores passa pela "reconversão gradual do espaço" e que se pauta pelo seu encerramento enquanto "parque zoológico / cativeiro de animais".

Defende, a esse respeito, que os animais albergados no zoo "merecem melhores condições do que o transporte frequente entre Lisboa e Povoação e do que o seu confinamento num espaço artificial de betão que não promove os seus comprtamentos naturais".