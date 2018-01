Açores promovidos em feira de turismo na Áustria

De acordo com uma nota de presença, os Açores marcam presença com um stand de 12 metros quadrados e o arquipélago está a ser divulgado através de um balcão de informação turística e de filmes promocionais.

Para a ATA a presença no evento é tão mais importante quando constata que a Ferien Messe Wien é "a maior feira austríaca dedicada a viagens e lazer" e que "o número de dormidas do mercado austríaco tem apresentado um crescimento significativo desde 2015".

Desta forma, prossegue a associação em nota de imprensa, "a presença do Destino Açores neste mercado emissor vem reforçar a notoriedade do mesmo num mercado com potencial crescimento".