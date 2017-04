"A Perna Esquerda de Tchaikovski" sobre ao palco do Grande Auditório a 25 de abril

A Companhia Nacional de Bailado (CNB) apresenta no dia 25 de abril no Grande Auditório, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, "A Perna Esquerda de Tchaikovski".



"Peça para uma bailarina e um pianista, que dispensam apresentações, respetivamente Barbora Hruskova e Mário Laginha, com texto e direção de Tiago Rodrigues que, a convite da CNB, e em diálogo com o piano de Laginha, revisita a carreira de Hruskova", adianta a nota de imprensa da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, acrescentando que o bailado começa às 21h30. A Companhia de Bailado Nacional (CNB) está desde março, em digressão nacional para assinalar 40 anos de existência.