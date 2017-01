"Vila Franca vai pagar 674 mil euros de dívidas a fornecedores" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que a Câmara Vilafranquense pretende pagar dívidas a fornecedores de empresas municipais através do Fundo de Apoio Municipal.



A manchete fotográfica titula "Marinha reforça vigilância com mais um navio". "Locais para ver aves devem ser protegidos", "Novo plano simplifica vacinação dos bebés até aos seis meses", "Petição pede suspensão do processo da incineradora", "Passos Coelho presente no congresso do PSD-Açores" e "Fábrica de Tabaco Micaelense volta aos ralis" são os restantes títulos de capa.