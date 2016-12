União Sportiva derrotado por 27 pontos de diferença pelas espanholas do Girona

O União Sportiva averbou a terceira derrota no grupo F da EuroCup feminina de basquetebol, ao perder em Ponta Delgada por 54 - 81, com o Girona, em partida da terceira jornada



A vantagem de 27 pontos traduz a superioridade das espanholas no encontro disputado esta noite no Pavilhão Sidónio Serpa, tendo a principal arma do Girona sido o poderoso jogo exterior.

Ao intervalo a formação da Catalunha já vencia por 22 - 35.

As bicampeãs nacionais voltaram a não mostrar argumentos para se imporem na competição mas a formação de Ricardo Botelho acabou por deixar uma boa imagem no encontro, nomeadamente nos últimos 10 minutos, o melhor período das açorianas.

Apesar da derrota a melhor marcadora do jogo surgiu da equipa do União Sportiva, a ucraniana Anna Olkhovyk com 18 pontos, destacando-se nesta sua prestação os cinco triplos conseguidos pela camisola 13 da formação de Ponta Delgada.

Nas espanholas - que lideram o grupo F invictas - a melhor pontuadora da equipa catalã foi a base Roso Buch, com 16 pontos.

