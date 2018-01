Três aviões divergiram do Aeroporto da Madeira devido a vento forte

Dois aviões divergiram para o Porto Santo e outro foi para a ilha de Tenerife, no arquipélago das Canárias (Espanha), depois de não aterrarem no Aeroporto Cristiano Ronaldo, no concelho de Santa Cruz (município vizinho do Funchal), na ilha da Madeira.

Porto Santo, Estocolmo (Suécia) e Colónia (Alemanha) eram os locais de origem destas aeronaves.

Durante o dia de hoje dois outros aviões cancelaram, na origem, os seus voos devido às más condições atmosféricas. Estes voos eram provenientes de Frankfurt (Alemanha) e Paris (França).

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA], o arquipélago da Madeira está sob avisos meteorológicos laranja e amarelo para vento forte e agitação marítima forte até ao final da tarde de domingo.