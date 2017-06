Taça do Euro 2016 quinta-feira em Angra

Angra do Heroísmo vai ser a primeira cidade açoriana a receber o troféu de Campeões Europeus conquistado pela Seleção Nacional em França, em 2016.



Este evento promovido pela Federação Portuguesa de Futebol em parceria com a Associação de Futebol de Angra do Heroísmo e a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo decorrerá no dia 29 de junho entre as 13h00 e as 23h00 e é uma oportunidade única para estar junto do primeiro troféu de Campeões Europeus ganho pela seleção das quinas na história do futebol mundial.