Sporting vence Rio Ave e consolida terceiro posto da I Liga (vídeos)

O Sporting venceu hoje em casa o Rio Ave, por 1-0, em jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e conolidou o terceiro lugar, graças a um golo de Alan Ruiz.



O avançado argentino marcou o único golo da partida aos 20 minutos e deu o segundo triunfo consecutivo aos ‘leões’, que passam a somar 44 pontos, menos nove do que o FC Porto, sete do que o Benfica e mais seis do que o Sporting de Braga, que recebe as ‘águias’ no domingo.

O Rio Ave, que somou o terceiro encontro consecutivo sem vencer, segue no 10.º posto, com 28 pontos.

