Sporting consente empate em Chaves nos últimos minutos (vídeos)

O Sporting empatou hoje com o Desportivo de Chaves por 2-2, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol, que esteve a perder, virou, mas consentiu o empate no final.



Veja aqui os vídeos da partida.

Os flavienses adiantaram-se logo aos quatro minutos, através de Rafa, o Sporting virou o resultado com golos do internacional holandês Bas dost, aos 45+1 e 75, reforçando assim a sua liderança nos melhores marcadores com 13 tentos, mas o Chaves repôs a igualdade aos 87, através de Fábio Martins.

O empate permite ao Sporting isolar-se no terceiro posto com 34 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, que apenas joga na segunda-feira, enquanto o Desportivo de Chaves sobe provisoriamente ao sexto lugar com 24 pontos.