Seis barras do continente fechadas à navegação devido à agitação marítima

Seis barras de Portugal continental estão hoje fechadas à navegação e cinco estão condicionadas devido à previsão de agitação marítima, de acordo com informação disponível no ‘site’ da Marinha Portuguesa.

Segundo a Marinha, as barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Douro, São Martinho do Porto e Ericeira estão hoje fechadas à navegação devido à previsão de ondas com quatro a cinco metros.

A barra de Viana do Castelo está fechada a embarcações de comprimento inferior a 30 metros e a de Aveiro a barcos de comprimento “fora a fora” inferior a 35 metros.

A Figueira da Foz está encerrada a embarcações de comprimento inferior a 35 metros, segundo a informação da Marinha atualizada às 08h17.

Nas barras de Póvoa do Varzim e de Vila do Conde, as embarcações de calado superior a dois metros apenas devem praticar estas barras no período compreendido entre as duas horas antes e até duas horas após a preia-mar.

Por causa da agitação marítima, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso amarelo para toda a costa portuguesa.

De acordo com o Instituto, os distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso laranja até às 06:00 de segunda-feira devido à previsão de ondas de noroeste com quatro a cinco metros.

O IPMA emitiu também um aviso amarelo para a costa norte da Madeira até às 18h00 de hoje devido ao vento forte de norte/noroeste, com rajadas até 90 quilómetros por hora, e até à meia-noite devido à “altura significativa das ondas”, entre quatro a cinco metros.

O aviso amarelo é emitido pelo instituto sempre que há situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje, nas regiões norte e centro, tempo frio com céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade nas regiões do interior, em especial a partir da tarde.

As previsões apontam também para a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, que serão de neve acima de 800/1000 metros, e vento fraco a moderado do quadrante norte, soprando moderado a forte com rajadas até 65 km/h no litoral e nas terras altas.

Para a região sul, prevê-se tempo frio com céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade nas regiões do interior e na faixa costeira ocidental, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e pouco frequentes.

O vento soprará fraco a moderado de noroeste, soprando moderado a forte, com rajadas até 65 km/h, no litoral oeste e nas terras altas.

As temperaturas máximas previstas para hoje são de 12 graus centígrados em Lisboa e no Porto e de 14 graus em Faro.