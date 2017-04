Ministro diz que não há novos casos e apela para vacinação de profissionais de saúde

O ministro da Saúde indicou hoje que não há novos casos de sarampo confirmados e apelou aos profissionais de saúde para se vacinarem contra a doença caso não estejam ainda imunizados.



Portugal tem até ao momento 21 casos de sarampo confirmados, um dos casos levou à morte, na quarta-feira, de uma jovem de 17 anos.

“Queremos reforçar aos portugueses a tranquilidade que procurámos transmitir logo no primeiro dia. Passados oito dias, acabámos por ser informados pelo Instituto Ricardo Jorge de que não há mais nenhum caso positivo e esta é uma boa notícia. Não quer dizer que não possam ocorrer mais alguns, mas é uma boa notícia”, afirmou Adalberto Campos Fernandes aos jornalistas.

O ministro falava no final da cerimónia que assinalou a colocação de equipamentos de rádio do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) no Hospital de Santa Maria.

Sobre o facto de alguns profissionais de saúde terem contraído sarampo e alguns não estarem vacinados, Campos Fernandes disse que a “recomendação forte” do Ministério é de que façam a vacina.

“As administrações regionais de saúde estão a mobilizar-se para que as crianças que não tenham a vacina e profissionais que estejam sub-imunizados ou não tenham feito a vacina poderem fazê-la”, indicou, adiantando que a Autoridade Nacional do Medicamento adquiriu um ‘stock’ adicional de 200 mil vacinas.

O sarampo é uma doença altamente contagiosa, que geralmente é benigna, mas pode ter consequências mais graves e até levar à morte.

A vacinação é a única forma de prevenção contra a doença, sendo que está imunizado também quem já teve a doença.

As vacinas são gratuitas e fazem parte do Programa Nacional de Vacinação.