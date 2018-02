Sacristia da Igreja dos Fenais da Luz está restaurada e aberta a visitas

Conforme explica uma nota de imprensa enviada a este jornal, "a sacristia é composta de elementos de manifesto valor, como uma imponente mesa, um grande mesão com crucifixo e gavetões, um grande crucifixo antigo, um relógio de pêndulo, uma arca de madeira, um fontanário em pedra maciça, uma tela do venerável Padre Bartholomeu do Quental e uma importante colecção de paramentos litúrgicos".

Terminada que está a primeira fase de requalificação da igreja, a sacristia pode ser visitada diariamente entre as 10h00 e as 17h00, exceptuando o período entre as 12h30 e as 13h30.



As próximas intervenções na igreja, prossegue a mesma nota, irão consistir "na limpeza e na impermeabilização da pedra da fachada, na limpeza e na pintura das paredes da fachada, no restauro da torre (que se tornará miradouro) e na criação de um museu de arte sacra e arquivo histórico, com acesso às câmaras subterrâneas do adro".