Rui Vitória exalta-se em reação aos comentários de Conceição

"Este episódio, e que fique claro, não começou aqui, mas da minha parte vai terminar já hoje", começou por dizer, depois da acusação do treinador do FC Porto no passado domingo, referindo-se à falta de coerência de Rui Vitória.

"Não sou um boneco comandado, como outros, que me fazem lembrar um boneco que o meu filho tem lá em casa e que tem um botão para o modo agressivo e outro para o modo padre. É para o Rui Vitória, é", tinha referido o treinador dos ‘dragões’.

Perante a insistência dos jornalistas, Rui Vitória, visivelmente exaltado e aborrecido com o tema, quis deixar claro que não faltou ao respeito a ninguém e que não ultrapassa os limites.

"Tenho visto nos últimos dias: haja respeito entre os treinadores. Eu faltei ao respeito a alguém? Não faltei nem aceito que o digam de uma forma leviana sobre a minha pessoa. Eu não ultrapasso determinados limites. Não aceito isso", esclareceu.

O técnico dos ‘encarnados' fazia a antevisão ao encontro diante dos bracarenses referente à jornada 18 da I Liga, contudo pouco se falou do desafio de sábado, com o Rui Vitória a reforçar a ideia de que não vai alimentar polémicas com o treinador ‘rival’.

"Da minha parte não vale tudo. Na minha cara ninguém me diz que ultrapassei os limites como treinador. A conversa termina aqui. Tenho a minha postura e há de ir comigo. Foi assim eu ganhei e é assim que vou ganhar mais vezes. Não pedi a ninguém para estar em nenhum clube. Sou treinador de equipa grande, mas sou uma pessoa normal", terminou.

No sábado, Benfica, terceiro classificado, com 40 pontos, defronta o Sporting Clube de Braga, quarto, com 37, no Estádio Municipal de Braga, pelas 20:30, em jogo da 18.ª jornada da I Liga de futebol.