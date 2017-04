Rui Veloso, Mariza, Amor Electro e Richie Campbell nas festas Sanjoaninas

Rui Veloso, Mariza, Amor Electro e Richie Campbell são alguns dos principais nomes do cartaz musical das festas Sanjoaninas, que decorrem de 22 de junho a 02 de julho, em Angra do Heroísmo.



“Este cartaz, na minha opinião, é sobretudo um cartaz equilibrado”, salientou hoje em conferência de imprensa, Guido Teles, vereador da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo responsável pela organização das festas.

Pelo palco principal das Sanjoaninas, no Cerrado do Bailão, vão passar ainda April Ivy, HMB, The Black Mamba e Master Jake, bem como os DJs Pedro Cazanova, Kevu, Tom Enzy e Damn Sisters, entre outros.

Segundo Guido Teles, a diversidade de estilos musicais prende-se com o facto de as Sanjoaninas atraírem um público de várias faixas etárias, que procura as festas não só pelos espetáculos, mas pelos cortejos, pelas marchas populares e pela gastronomia, entre outras atividades.

“O palco do Bailão é mais um atrativo de toda uma diversidade de eventos que ocorrem durante uma semana e que acabam por tornar esta festa tão especial. É também por isso que nós, quando construímos o cartaz, temos de ter o cuidado de ter estilos musicais e artistas com géneros muito distintos e diferenciados, de maneira a dar uma resposta a todo o público alvo das festas”, frisou.

O nome da fadista Mariza tinha sido anunciado no final de 2016, mas o cartaz completo só foi divulgado a menos de três meses das festas, o que segundo o vereador não afeta a deslocação de turistas à ilha Terceira na semana das Sanjoaninas.

“A parte boa das Sanjoaninas é que são, no fundo, umas festas populares que já se conseguiram instituir de tal maneira, que nós antes de fecharmos o ano civil anterior ao das festas já temos, por exemplo, toda a hotelaria praticamente lotada”, salientou.

Durante 11 dias, além dos espetáculos musicais do Bailão, haverá música gratuita noutros palcos da cidade, cortejos, marchas populares, touradas, atividades desportivas, exposições, artesanato e gastronomia.

Este ano, a noite de São João calha numa sexta-feira, por isso as festas arrancam excecionalmente na quinta-feira, com o tradicional cortejo de abertura, que tem como tema “Muito Nobre, Leal e Sempre Constante Cidade de Angra do Heroísmo”, que assinala os 180 anos da assinatura carta régia que atribuiu a grã-cruz da Ordem Militar da Torre e Espada à cidade e lhe conferiu o sobrenome de Heroísmo.

Pelo segundo ano consecutivo, haverá duas noites de marchas populares (sexta-feira e sábado), dado o elevado número de inscrições, estando previstas 41 marchas, incluindo três infantis e oito de outras ilhas dos Açores e da Madeira.

A autarquia mantém um investimento de cerca de 600 mil euros nas festas, dos quais 72 mil são destinados aos espetáculos musicais, cuja produção é concessionada a uma empresa privada.

Os bilhetes para os espetáculos musicais começam a ser vendidos hoje na internet, sendo que o preço da pulseira semanal mantém-se nos 30 euros e o preço do bilhete diário nos 15 euros.