Ricardo Moura foi o mais rápido no Lagoa Stage

Piloto do Ford Fiesta R5 do Team Além Mar superou a concorrência nas duas passagens pelo traçado desenhado no interior do Tecnoparque, na cidade da Lagoa



A Lagoa Stage serviu apenas de aperitivo para o Lotus Rallye, quarta prova do Campeonato de Ralis dos Açores que vai para a estrada este domingo. Apesar de não contar para a classificação final da prova organizada pelo Grupo Desportivo Comercial, a classificativa espetáculo serviu para os pilotos mostrarem os seus andamentos e Ricardo Moura, como é seu timbre, não deixou os seus créditos por volantes alheios.- Ruben Rodrigues, ao volante do Citroen DS3 R5 da Play/Autoaçoreana Racing, foi o segundo mais veloz, enquanto Hugo Mesquita - que se estreia ao volante de um Ford Fiesta R5 - fechou o pódio da Lagoa Stage. O Lotus Rallye vai para a estrada domingo, dia 9, com os pilotos a terem de percorrer 62,34 quilómetros de troços ao segundo. Soluções M, a partir das 11h57, é a primeira das oito classificativas do itiinerário da prova.