Região promovida em feira de turismo na Alemanha

Conforme explica a ATA em nota de imprensa, a BOOT- International Boat Show constitui-se como "a maior feira de mergulho da Europa", na qual estão presentes "os principais destinos de turismo náutico de todo o mundo".



Como tal, "na continuidade do trabalho de desenvolvimento dos produtos turísticos na Região", a ATA está a marcar presença neste certame com dois stands: um no pavilhão referente ao mergulho com 60 m2 e outro no pavilhão referente à Vela com 27m2.

Na mesma nota de imprensa, aquela associação sublinha que "os Açores têm vindo a ser procurados pela excelência da oferta no mergulho e pela sua diversidade dos inúmeros “spots”, desde mergulhos costeiros até aos bancos submarinos".