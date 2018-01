Reabilitação de centro de atividades ocupacionais no Faial custa 1,9 ME

O Governo dos Açores declarou hoje estar prevista a reabilitação do atual Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia, na ilha do Faial, abarcando essa reabilitação um investimento público de cerca de 1,9 milhões de euros.

A prioridade do executivo açoriano é, neste campo, "garantir as condições ao nível das instalações do Centro de Atividades Ocupacionais que já existe no Faial", revelou a Secretária Regional da Solidariedade Social, Andreia Cardoso.

A governante falava à margem de uma reunião tida esta manhã em Ponta Delgada, na Comissão de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa dos Açores.

Andreia Cardoso vincou ser prioridade do Governo Regional dos Açores corresponder às necessidades das famílias, lembrando que executivo conta não só com "a sensibilidade das associações e das instituições que são parceiras, mas também com a sensibilidade dos técnicos que acompanham estas instituições", nomeadamente as de apoio a pessoas com deficiência.

E concretizou: "A prioridade que estabelecemos ao nível destas respostas em particular, e está na nossa proposta de Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social, é exatamente avaliar a qualidade de resposta e introduzir ações de melhoria nessa qualidade de resposta".