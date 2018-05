Proteção Civil realiza exercício multivítimas em São Jorge

Tal como se lê numa nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), este exercício "tem como principal objetivo treinar a resposta dos diferentes agentes de Proteção Civil em situações de acidente multivítimas, assim como testar os Planos Municipais de Emergência dos dois concelhos da ilha, o sistema de notificações automáticas do SRPCBA e a Rede Integrada Telecomunicações de Emergência da Região".

O exercício, prossegue a mesma nota do GACS, "tem uma duração mínima prevista de quatro horas e consiste na simulação de um acidente com um autocarro de passageiros, com cerca de 60 turistas de várias nacionalidades a bordo, envolvendo pedidos de socorro via 112 e através da aplicação 'Prociv Azores', estando prevista a realização de ações de socorro, atividades de desencarceramento, salvamento em grande angulo e buscas".

Participam neste exercício os corpos de bombeiros voluntários das ilhas de São Jorge e do Pico, as câmaras municipais das Velas e da Calheta, o Comando Operacional dos Açores, as direções regionais da Saúde, das Obras Públicas e Comunicações e do Turismo, o Instituto de Segurança Social dos Açores, a PSP e a GNR.