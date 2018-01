Produção de leite nos Açores cresceu 1,3% até novembro

De acordo com os dados já apurados e conforme uma nota de imprensa do executivo regional, em novembro de 2017 foram produzidos mais 768 mil litros do que no mesmo mês de 2016, tendo contribuído para este crescimento as ilhas de São Miguel (2,29%), Pico (0,54%) e Terceira (0,10%).

Constatando-se esta tendência positiva em dezembro, o Governo Regional estima fechar o ano de 2017 ultrapassando a produção histórica de 2015, que totalizou 609 milhões de litros de leite.

A mesma nota de imprensa sinaliza que, relativamente ao preço do leite pago nos Açores, verificou-se em novembro uma subida de 1,7%, enquanto a nível nacional e na Europa a subida foi de 0,4%.