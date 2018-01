Produção de leite atinge em 2017 o maior valor de sempre

Segundo o executivo açoriano, a produção em 2017 cresceu quase oito milhões de litros de leite relativamente a 2016, ano em que atingiu 602 milhões de litros.

Em 2015, os Açores produziram 609 milhões de litros de leite, valor considerado até agora histórico, acrescenta a mesma nota, indicando que as ilhas onde se registou maior aumento de produção em 2016 foram São Miguel, com 2,26%, Pico, com 0,48%, e Terceira, com 0,33%.

A secretaria regional da Agricultura e Florestas adianta ainda que, há 20 anos, a produção de leite nos Açores era de 397 milhões, menos do que hoje se produz só na ilha de São Miguel, que, em 2017, foi responsável pela produção de 402 milhões de litros de leite.