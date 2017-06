Preços da habitação aumentam 7,9% no 1º trimestre

O Índice de Preços da Habitação (IPHab) aumentou 7,9% no primeiro trimestre deste ano, face a igual período do ano passado, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



Esta subida, segundo o INE, prolonga “a dinâmica de crescimento de preços que se regista desde o último trimestre de 2013” e é superior em 0,3 pontos percentuais à observada no trimestre anterior, a mais elevada da série disponível. “Tal como tem vindo a suceder desde o último trimestre de 2014, os alojamentos existentes continuaram a evidenciar um crescimento dos preços superior ao dos alojamentos novos (9,2% e 4,2%, respetivamente)”, refere o instituto. No caso dos alojamentos existentes, os preços das habitações aumentaram 9,2%, o mesmo que no trimestre anterior. Nos alojamentos novos, o aumento fixou-se nos 4,2%, a taxa mais elevada desde o primeiro trimestre de 2016. Em relação ao trimestre anterior, o IPHab aumentou 2,1% (1,2% no quarto trimestre de 2016), elevando para oito o número de trimestres consecutivos com crescimento dos preços das habitações. Nos primeiros três meses de 2017 transacionaram-se 35.178 habitações, o que correspondeu a um aumento homólogo de 19,4%. Para o mesmo período, o valor das vendas aumentou 25,9% em termos homólogos, tendo ultrapassado os 4,3 mil milhões de euros, 3,4 mil milhões dos quais referentes a transações de alojamentos existentes.