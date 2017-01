Portugal continental afetado por superficie frontal fria a partir de quinta-feira

O território do continente vai ser afetado a partir de quinta-feira por uma superfície frontal fria, prevendo-se, por isso, uma descida dos valores da temperatura, em especial da mínima, que em alguns locais ficará abaixo de zero.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a partir de quinta-feira Portugal continental vai ser afetado pela passagem de uma frente fria que vai levar à descida das temperaturas entre 03 a 07 graus Celsius até ao início da semana.

Segundo o Instituto, para quinta-feira está prevista chuva fraca a partir do meio da manhã nas regiões a norte do sistema Montejunto-Estrela, queda de neve acima dos 1.400 metros para o final do dia na Serra da Estrela, serra de Montesinho e Montalegre e uma intensificação do vento nas terras altas.

Na sexta-feira, ainda está prevista precipitação no extremo norte do território, que poderá ser de neve acima dos 800 metros até ao final da manhã.

Depois, segundo o IPMA, o anticiclone vai ficar localizado a noroeste da Galiza e ficará pelo menos até dia 16 (segunda-feira).

No que diz respeito às temperaturas, vai registar-se uma descida da máxima nas regiões do norte e centro entre 04 e 06 graus Celsius e na noite de quinta para sexta-feira desce a mínima entre 03 a 04 graus.

Na noite de sexta-feira para sábado, a mínima volta a descer mais 02 a 03 graus.

Segundo o IPMA, a partir de sábado não está prevista nem precipitação, nem queda de neve, mas algum desconforto térmico, devido às baixas temperaturas previstas.

Para o interior norte e centro estão previstas temperaturas mínimas abaixo de zero, como por exemplo na Guarda e em Bragança (-02 graus). Em Lisboa, a temperatua mínima deverá rondar os 05 ou 06 graus.

As temperaturas vão descer gradualmente até sábado e depois a partir daí não vão ter grandes variações.

De acordo com o IPMA, esta situação em Portugal continental não tem a ver com a situação que se vive na Europa que tem estado a ser afetada por uma vaga de frio, que já causou pelo menos 60 mortes.

Na Polónia, o país mais afetado, as temperaturas estão a registar valores perto dos 20 graus Celsius (ºC) negativos em algumas regiões.

Esta vaga de frio vindo da Escandinávia afeta a Europa desde o fim da semana passada, provocando vítimas em outros países do Leste, como República Checa ou Bulgária, designadamente entre sem abrigos e migrantes, mas também na Macedónia, Bielorrússia ou Itália.