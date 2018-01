PJ detém alegado traficante de droga em São Miguel

Segundo um comunicado do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada da PJ, a detenção do homem de 58 anos ocorreu no âmbito de investigação em curso por suspeita de prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Os factos ocorreram na ilha de São Miguel, tendo sido desenvolvidas diligências investigatórias que permitiram apreender ao suspeito uma quantidade de haxixe suficiente para cerca de trinta doses individuais, acrescenta um comunicado da PJ.