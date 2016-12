Parque de Ciência de São Miguel promove conferência sobre inteligência competitiva

A Associação Nonagon, Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, realiza na próxima segunda-feira uma palestra sobre o tema "Inteligência Competitiva, a solução?", em Lagoa, com inscrição gratuita, foi hoje anunciado



A palestra, que decorrerá entre as 10:00 e as 12:30 visa um melhor aprofundamento das tendências globais sobre as melhores práticas para o sucesso, coletivo ou individual, num espaço cada vez mais competitivo, tendo Luís Madureira como orador convidado.

Além da conferência, destinada a empreendedores, empresários, estudantes e investidores, e comunidade em geral, contará também com um momento de “Networking”, potenciador de sinergias entre os participantes.