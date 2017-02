Operação aérea retoma a normalidade nos Açores

A operação aérea nos Açores está a retomar na manhã de hoje a normalidade, depois de vários voos terem sido cancelados na quarta-feira devido ao agravamento do estado do tempo.



Segundo o porta-voz da transportadora aérea SATA, “a operação da companhia está a retomar a normalidade esta manhã, estando a decorrer as ligações previstas”.

“As condições meteorológicas melhoraram, embora o vento continue a afetar o grupo ocidental, as ilhas das Flores e do Corvo”, adiantou António Portugal.

Na quarta-feira, 14 voos foram cancelados na região, a grande maioria ligações inter-ilhas, que são asseguradas pela SATA Air Açores.

Neste caso, cerca de 500 passageiros ficaram em terra, mas a transportadora aérea açoriana garantiu que estão protegidos para voos a realizar ao longo do dia de hoje.

Sete ilhas do arquipélago estão sob aviso amarelo devido à agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que prevê o aumento da intensidade do vento com rajadas na ordem dos 90 quilómetros/hora nas ilhas do grupo ocidental, particularmente no Corvo.

O aviso amarelo para este grupo para agitação marítima e vento vigora até às 17:00 locais (mais uma hora em Lisboa).

Também até às 17:00 mantém-se um aviso amarelo para a agitação marítima no grupo central, ilhas do Faial, São Jorge, Terceira, Graciosa e Pico.