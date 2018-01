'O Cinema na Escola' debatido em Angra do Heroísmo

O auditório do Instituto Açoriano de Cultura, em Angra do Heroísmo, vai acolher o Encontro REDA - Recursos Educativos Digitais e Abertos que estará didicado a exporar o tema 'O Cinema na Escola'.

Segundo uma nota de imprensa do Gabonete de Apoio à Comunicação Social (GACS), Com este encontro pretende-se promover o Plano Nacional de Cinema para que seja implementado nas escolas, dando a conhecer os seus fundamentos e algumas formas de abordagem e de exploração dos filmes que dele fazem parte.

Neste sentido, serão apresentados exemplos de implementações já em curso na Terceira e em Amarante, como forma de inspiração para projetos futuros nas escolas dos Açores, merecendo destaque o papel do CCIT como parceiro ativo na dinamização do Plano Nacional de Cinema no seio das comunidades educativas.

Este encontro terá como oradores Elsa Mendes, Coordenadora Nacional do Plano Nacional de Cinema, Elsa Cerqueira, docente na Escola Secundária de Amarante e Vice-Presidente do Cineclube de Amarante, e Carlos Bessa, docente na EBI da Praia da Vitória e membro da Direção do CCIT.