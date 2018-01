Nove barras fechadas e duas condicionadas devido à agitação marítima

Nove barras de Portugal continental estão esta sexta-feira fechadas à navegação e duas estão condicionadas devido à previsão de agitação marítima, de acordo com informação disponível no ‘site’ da Marinha Portuguesa.

As barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Esposende, Douro, Figueira da Foz, São Martinho do Porto e Ericeira estão fechadas devido à previsão de agitação marítima forte.

A barra marítima de Viana do Castelo está fechada a embarcações de comprimento inferior a 30 metros e a de Aveiro a barcos de comprimento inferior a 35 metros.

Por causa da agitação marítima, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro.

Estes distritos estão sob aviso amarelo até às 06:00 de sábado por se esperarem ondas de noroeste com 04 a 05 metros.

O IPMA prevê para hoje na costa ocidental ondas de noroeste com 04 a 05 metros, sendo 3,5 a 4,5 metros a sul do cabo Raso.

Na costa sul prevê-se ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros, diminuindo gradualmente para ondas inferiores a 1 metro.