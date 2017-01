Nordeste vende reservatórios de água, é a manchete do Açoriano Oriental. As infraestruturas são agora propriedade da empresa municipal



Açoriano estuda ventos do planeta Vénus, é outro grande destaque com foto. Pedro Machado está a estudar o sistema de ventos e a circulação geral da atmosfera Vénus. Investigador contou com apoio do OASA. Empresário detido por suspeita de tráfico de droga; Associação Agrícola inaugura amanhã novo mercado; Psicólogos querem plano para prevenir depressão; PS propõe novo horário para bares e discotecas e Santa Clara apresenta quatro reforços, são outros títulos de capa