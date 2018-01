Negociações para formar novo governo na Alemanha começam hoje

As negociações arrancam com um encontro entre Merkel, líder da União Democrata-Cristã (CDU), Horst Seehofer, da bávara União Social-Cristã (CSU), e Martin Schulz, do Partido Social-Democrata (SPD), marcado para as 09:00 locais (08:00 em Lisboa).

CDU, CSU e SPD realizaram longas negociações - que designaram como contactos exploratórios – para chegar a um acordo de princípio, um documento de 28 páginas definindo as “linhas vermelhas” de um futuro pacto de governação.

Esse acordo foi aprovado por uma pequena maioria no domingo, num congresso extraordinário dos social-democratas, e o futuro pacto de governação será submetido à aprovação dos cerca de 440.000 militantes do SPD.

Merkel manifestou vontade de concluir as negociações em meados de fevereiro, o que dará cerca de um mês para o processo de consulta dos social-democratas e para apresentar um governo no final de março, seis meses após as eleições legislativas de 24 de setembro.