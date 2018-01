Navio 'Viana do Castelo' recebe visita de 60 jovens de Ponta Delgada

Perto de 60 alunos de estabelecimentos de ensino do concelho de Ponta Delgada vão visitar, esta sexta-feira, o NRP Viana do Castelo.

Segundo uma nota informativa municipal, o NRP Viana do Castelo será visitado por dois grupos do Programa Formativo de Despiste e Orientação Vocacional da Escola Secundária Antero de Quental, um grupo do Centro Intergeracional de São Sebastião e ainda jovens do Programa Renascer, da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada.

"Esta é uma iniciativa organizada pela Divisão de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Ponta Delgada, sob proposta do Comandante deste navio, Rodrigo Gonzalez Paços, que tem como objetivo proporcionar um primeiro contacto destes jovens com um navio da marinha portuguesa, dando a conhecer todo o seu funcionamento", pode ler-se na mesma nota.