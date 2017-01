MUVI - Festival Internacional de Música no Cinema chega hoje aos Açores

O MUVI - Festival Internacional de Música no Cinema inaugura hoje a sua primeira extensão, tendo por palco a ilha Terceira, nos Açores, onde começa com documentários de Tiago Pereira e Daniel Mota, prolongando-se até 14 de fevereiro.



“Há muito tempo que se pretendia levar o festival a vários sítios do país e proporcionou-se este ano a ilha Terceira. Já no ano passado era para ter acontecido”, disse à agência Lusa Filipe Pedro, um dos diretores do festival, cuja terceira edição teve lugar no Cinema São Jorge, em Lisboa, no final do ano passado.

Na primeira sessão, vão ser exibidos os filmes “Porque Não Sou o Giacometti do Século XXI”, de Tiago Pereira, e “Guitarras ao Alto”, de Daniel Mota.

O diretor referiu que a particularidade do MUVI é a de exibir filmes biográficos sobre músicos, documentários que focam a vida das bandas, bem como outros que possuam uma componente musical “muito forte”, havendo ainda musicais a integrar o festival.

O responsável disse haver “todo o interesse” em fazer chegar às pessoas, também nos Açores, na sequência da parceria com o Cine-Clube da Ilha Terceira, filmes portugueses que foram premiados ou que se destacaram no festival.

Filipe Pedro adiantou que as exibições terão lugar às terças-feiras, na sala Recreio dos Artistas, em Angra do Heroísmo, estando previstas seis sessões e 12 longas e curtas-metragens, que contemplam diferentes realizadores e músicas.

“São seis semanas, com uma curta e longa-metragem associadas que mostram, nas duas primeiras sessões, o melhor do que aconteceu na edição de 2015 e, nas duas seguintes, o melhor de 2016”, informou.

A 17 de janeiro estão previstos os filmes “Future Islands: Road Dawgs”, de Jay Buim, e “Phil Mendrix”, de Paulo Abreu.

Além de Filipe Pedro, os membros fundadores da cooperativa cultural FWD COOP CRL, que criou o MUVI e cuja primeira edição teve lugar em 2014, contam ainda com Cláudia Correia e Joana Fonseca.

Segundo a organização, o festival contou, na primeira edição, de 03 a 07 de setembro de 2014, com cerca de 2.000 pessoas.

Na segunda edição, de 01 a 07 de dezembro de 2015, estiveram presentes 3.200 pessoas.

De 29 de novembro a 05 de dezembro de 2016, o número chegou aos quatro mil participantes que estiveram em quase 150 eventos, desde sessões de cinema, filmes-concertos, concertos, exposições e festas.