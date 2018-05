Município entrega Coroa de Espírito Santo ao Império da Madalena

Um ano após a Cidade do Vinho ter levantado o Império do Espírito Santo na Madalena, o município madalenese voltou a fazer questão de entregar ao Império as insígnias do culto à terceira pessoa da Santíssima Trindade.





"Num gesto cheio de simbolismo", o Império recebeu das mãos do líder do executivo autárquico, José António Soares, a coroa do Espírito Santo, pode ler-se numa nota informativa municipal.





Reunindo pela primeira vez todas as Irmandades do Espírito Santo, na sede do concelho, a Cidade do Vinho levantou, "no ano passado, o Império na Madalena, num esforço do município em manter viva esta tradição única em todo o mundo", sublinha a mesma nota de imprensa.