Moura fecha primeiro dia do Rali Serras de Fafe na liderança

O piloto micaelense, ao volante de um Ford Fiesta R5, está na primeira posição do Rali Serras de Fafe, prova inaugural do Campeonato Nacional de Ralis, liderando com 31 segundos para Pedro Meireles, em Skoda Fabia R5.



Veja aqui os tempos da 1.ª secção da 1.ª etapa do rali de terra.