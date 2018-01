'Mistérios' da ilha do Pico em conferência no Museu dos Baleeiros

O Museu dos Baleeiros, localizado na ilha do Pico, vai acolher no dia 3 de fevereiro a conferência “'Mistérios' da ilha do Pico: vulcões que moldaram o Homem e marcaram a História", que será protagonizada por João Carlos Nunes.

O evento terá início pelas 21 horas e, conforme explica uma nota de imprensa do GACS, está inserido nas comemorações do 300.º aniversário das erupções de fevereiro de 1718, João Carlos Nunes vai abordar as particularidades destas erupções e a influência que tiveram na população do Pico.



João Carlos Nunes, licenciado em Geologia, ramo científico, pela Universidade do Porto, e doutorado em Vulcanologia pela Universidade dos Açores, é diretor Científico do INOVA – Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores e Coordenador Científico do Geoparque Açores, que integra a rede mundial de geoparques da UNESCO.

Esta iniciativa do Museu do Pico, em parceria com o Parque Natural do Pico, o Geoparque Açores e a Junta de Freguesia de São João, inclui a apresentação de um vídeo sobre o tema da conferência, informa a mesma nota de imprensa.