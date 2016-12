Miguel Palma expõe na Galeria Fonseca Macedo

A Galeria Fonseca Macedo inaugura esta quinta-feira a exposição "Backstage of an Island" de Miguel Palma.



Esta exposição resulta de uma estadia que o artista manteve nos Açores, nomeadamente no programa de residências artísticas do Pico do Refúgio, na qual teve a oportunidade de criar uma escultura que agora é a peça central da exposição e que se articula enquanto estrutura de relação mimética com a topografia da ilha de São Miguel.

"Sem qualquer tipo de preocupação verista, esta é uma peça que oscila entre a memória da história da escultura recente – numa reminiscência clara da escultura pós-minimal -, e a representação tridimensional de um qualquer pedaço de território para uso pedagógico", acrescenta o convite para esta mostra.

Miguel Palma expõe regularmente desde o final dos anos 80, tendo nos anos 90 se consagrado como um dos artistas portugueses mais inovadores.

O seu percurso artístico, de base escultórica, é marcado por instalações produzidas de forma não tradicional. O artista trabalha frequentemente em grupo com equipas de engenheiros, mecânicos, carpinteiros e biólogos, entre outros especialistas. O trabalho tem vindo a orientar-se numa direcção híbrida, ligada à produção industrial do século XX.

A mostra é inaugurada pelas 18h00, podendo ser visitada até 28 de fevereiro.