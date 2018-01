"Mestre Simão não volta a navegar" é a manchete do Açoriano Oriental

Seguradoras deram o navio encalhado como perdido e o Governo vai avançar para a compra de um novo navio, que só deve estar pronto no final de 2019. O assunto está em destaque no Açoriano Oriental de sexta-feira, 26 de janeiro de 2018.

O destaque fotográfico do jornal vai também para o alerta deixado pelos Governos dos Açores e Madeira à República, no sentido desta ter em conta as Regiões Autónomas no processo de descentralização de competências para as autarquias.



"Ryanair vai voar entre Manchester e São Miguel" e "Liga contra o cancro em serviços mínimos" em São Miguel, são outros destaques do jornal.